واشنطن تُرحب بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، واصفة الخطوة بالحاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، أن هذا العرض للوحدة يعتبر مثالًا مهمًا للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.

وشجعت السفارة قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.