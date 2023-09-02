واشنطن تُرحب بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة دعمها للخطوات الجادة التي تم اتخاذها للوصول إلى هذا الاستحقاق.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه أمس الجمعة، في تونس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعصي البرعصي، وذلك في أول جولة خارجية يقوم بها الأخيرين، منذ إعلان توحيد المصرف.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي، فقد تطرق اللقاء إلى النتائج الايجابية لإعلان توحيد المصرف.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.