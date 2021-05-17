واشنطن تُزوّد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

ووفقا للمصادر ذاتها تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 مايو الجاري، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، “ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى”.

وقالت الوزارة إن “عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، وهناك 1235 جريحا”، لافتة إلى أن “عدد شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 21 شهيدا، بينهم طفل، وهناك أكثر من 4369 مصابا”.

كما كشفت الصحة الفلسطينية أن “مجمل ما وصل مراكز العلاج، يوم الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة”.

وتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم، بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليلة الاثنين والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، وذلك لليوم الثامن على التوالي.