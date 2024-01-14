واشنطن تُسلم رسالة خاصة لإيران بشأن «الحوثيين»

سلمت الولايات المتحدة رسالة خاصة إلى إيران بشأن حركة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، المتحالفة معها، والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

و نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد”سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا”.

تأتي هذه الأنباء بعد يومين من توجيه الولايات المتحدة وحلفائها ضربة جوية مكثفة لمواقع الحوثيين في اليمن على خلفية النزاع الدائر بخصوص الملاحة في البحر الأحمر.

وهددت حركة الحوثي “برد قوي وفعال” بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة ثانية ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوتر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة، إن الضربات الأولى استهدفت قدرة الحوثيين على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمتها الجماعة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

ولدى سؤال الصحفيين بايدن، الذي رفعت إدارته حركة الحوثي من قائمة وزارة الخارجية “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” في عام 2021، عما إذا كان يشعر بأنه يمكن وصف الحركة بأنها “إرهابية” الآن، قال “أعتقد أنهم كذلك”. ـ