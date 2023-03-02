إشادة أمريكية بالتزام «الحداد» و«الناظوري» لتوحيد المؤسسة العسكرية

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزام رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأعلنت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس، تأييدها لإنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى.

وأضافت السفارة: ” إنه لمن دواعي سرورنا ان نلتقي الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أول حداد والفريق أول ركن الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما و الذي يستضيفه قائد أفريكوم الفريق لانغلي”.

وأكدت السفارة الأمريكية مواصلة الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.