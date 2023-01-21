واشنطن تُصنف «فاغنر» الروسية منظمة إجرامية دولية

قررت الولايات المتحدة تصنيف مجموعة فاغنر الروسية، والتي يتواجد بعض عناصرها في ليبيا “منظمة إجرامية دولية”.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، فإن وزارة الخزانة الأمريكية ستجمد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها.

وقال كيربي في تصريح للصحفيين إن المنظمة “ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا وأماكن أخرى”.

وأضاف أن هناك ما يقارب 50 ألف مرتزق تابع لمنظمة فاغنر حاليا في أوكرانيا.

وتعد المجموعة شبه العسكرية التي يقودها يفغيني بريغوجين، نشيطة للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.

وتابع كيربي في إفادته: “وفقا لهذا التصنيف، سنفرض أيضا عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على فاغنر وشبكة الدعم لها على مستوى عدة قارات. هذه الإجراءات إقرار بالتهديد الدولي الذي تشكله المجموعة، بما في ذلك نموذج النشاط الإجرامي الخطير الذي تمضي فيه”.

ويترتب على إعلان فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود، بموجب قرار تنفيذي أمريكي، تجميد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها.

وأردف كيربي: “بهذه الإجراءات، وبمزيد من الإجراءات القادمة، رسالتنا إلى أي شركة تفكر في تقديم الدعم لفاغنر هي: فاغنر منظمة إجرامية ترتكب فظائع على نطاق واسع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسنعمل بلا هوادة على تحديد من يساعدون فاغنر وتعطيلهم وكشفهم واستهدافهم”.