واشنطن تُطالب بالاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعوة بلاده إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن نورلاند قوله، في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وأن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت اشرافها.

وأشار نورلاند إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يُحضر للقاء يجمع القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعاطى مع جميع القادة الليبيين للوصول إلى الانتخابات.

ودعا المبعوث الأمريكي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى إرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.

وأردف: “حان الوقت للقادة لليبيين للالتقاء دون إقصاء ومناقشة تشكيل حكومة تكنوقراط للتجهيز للانتخابات”.