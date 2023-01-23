واشنطن تُعرب عن تطلعها لتدعيم الروابط التجارية مع ليبيا

هنأت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، وفد الأعمال الليبي على زيارته التي وصفتها بالناجحة إلى معرض وورلد أوف كونكريت في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، خلال الفترة 17-19 يناير الجاري، والذي يعد أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الإسمنت والبناء.

وذكرت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الحدث يمثل أضخم بعثة تجارية من ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن وهو نتاج التعاون الوثيق بين سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية، الغرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن تطلعها وشركاؤها إلى المزيد من المناسبات المستقبلية لمزيد تدعيم الروابط التجارية الأمريكية – الليبية.