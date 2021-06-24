واشنطن تُعلن مواصلة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مواصلة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر تغريدة على حسابها بتويتر عن السفير ريتشارد نورلاند قوله: “أظهر المجتمع الدولي أمس في برلين دعمه المسموع لانتخابات 24 ديسمبر وللتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار”.

وأضاف السفير: “ستواصل الولايات المتحدة متابعة التزامنا بسيادة ليبيا واستقلالها من خلال العمل مع الشركاء وعبر الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات للانتخابات وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين بدءا بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في برلين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، بأن اللقاء ناقش الحاجة إلى الاستعدادات الحينية لانتخابات 24 ديسمبر 2021 الوطنية.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بجنيف السويسرية، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجدد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا.