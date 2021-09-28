واشنطن تُندد بالتجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

نددت الخارجية الأمريكية، بالتجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء، واعتبرتها أنها تُشكل تهديداً للجيران والمجتمع الدولي.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، فقد حثت الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ، على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي المتعثرة.

من جانبها، قالت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان لها، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ “لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الجيش أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة”، موضحة في ذات الوقت أن “إطلاق الصاروخ يُسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية”.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية فجر اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة على الأقل باتجاه بحر اليابان يوم الثلاثاء.