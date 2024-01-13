واشنطن تُنفذ هجوما ثانيا بالصواريخ على مواقع يمنية

نفذت الولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، هجوما صاروخيا جديدا، على مواقع يمنية تابعة للحوثيين، استهدف موقعا للرادار، بحسب المصادر الأمريكية.

والضربة الأحدث، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، جاءت بعد يوم من تعرض منشآت لجماعة الحوثي لعشرات الضربات الأمريكية والبريطانية.

ونقلت رويترز عن القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس، إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من يوم السبت بالتوقيت المحلي “لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية”.

وكانت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات في أنحاء اليمن يوم الخميس، على أهداف لحركة الحوثي، فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه ردا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر.

وتعهد قادة الجماعة اليمنية بالرد على تلك الهجمات، ليؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قد يأمر بمزيد من الضربات إذا لم يوقف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية اقتصاديا في العالم.

وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة “سنرد بالتأكيد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك الشنيع”.

ونقلت الوكالة عن شهود في اليمن، تأكيدهم وقوع انفجارات عند قواعد عسكرية قرب المطارات في العاصمة صنعاء وتعز، ثالث أكبر مدن البلاد، وقاعدة بحرية في الحديدةن الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، ومواقع عسكرية في محافظة حجة الساحلية.