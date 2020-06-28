واشنطن: روسيا بدأت بالتركيز عسكرياً على شرق المتوسط

قال قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الأدميرال جيمس فوغو، إن روسيا بدأت بالتركيز عسكريا على منطقة شرق المتوسط.

ونقلت صحيفة “Stars and Stripes” عن فوغو قوله، خلال مشاركته في ندوة إلكترونية، إن منطقة شرق المتوسط تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تحركات عسكرية في العالم.

وأشار إلى أن روسيا بدأت تصب اهتماماتها إلى هذه المنطقة، وأنها بدأت بنشر غواصات متطورة قادرة على إطلاق الصواريخ، فيها.

وأضاف: “هذه الغواصات قادرة على العبور إلى المياه الأوروبية، وتستطيع استهداف العواصم الأوروبية والإفريقية”.

وذكر فوغو أن شبه جزيرة القرم والميناء الموجود في محافظة طرطوس السورية، أصبحا خط دفاع ومركز بحري بالنسبة لروسيا.

وأردف يقول: “فكروا في الخطر الناجم عن فعاليات روسيا في القرم وطرطوس وخطرها في حال نجحت في كسب مراكز دائمة في ليبيا”.