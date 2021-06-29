واشنطن: سحب القوات الأجنبية من ليبيا سيبدأ قريباً

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعا عالميا على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وأنه يعتقد أن عملية سحب القوات الأجنبية ستبدأ قريبا.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن هذه العملية لن تكون فورية وستستغرق وقتا، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بحلول 24 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بحث أمس الاثنين، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، التطورات في ليبيا، فضلا عن ملفات أخرى.

وكتب بلينكن في تغريدة: “لقد كان لقاء جيدا اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لاستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة”.

وأضاف: “كما ناقشنا التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار هناك”.

وجاءت هذه المباحثات في العاصمة الإيطالية روما، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”