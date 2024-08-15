واشنطن: سنواصل العمل لدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده ستواصل العمل مع الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي لدعم الأطراف الليبية المشاركة في جهود المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه، بالعاصمة التونسية، سفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري.

ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس” عن نورلاند قوله، إن اللقاء كان فرصة لمناقشة عملية المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “يؤكد المناخ السياسي الحالي الحاجة الملحة للمضي قدمًا في عملية مصالحة وطنية شاملة ستوفر الأساس للاستقرار الدائم في ليبيا.