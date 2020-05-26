واشنطن: قوى تسعى لفرض نظام سياسي جديد بالسلاح في ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن “هناك قوى تسعى إلى فرض نظام سياسي جديد بوسائل عسكرية أو الإرهاب في ليبيا”.

جاء ذلك خلال مشاركته مع السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، في إحياء “يوم الذكرى الوطني” بالمقبرة العسكرية الأمريكية في تونس.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “يوم الذكرى الوطني حدث يقام كل عام في المقبرة العسكرية الأمريكية بتونس، لإحياء ذكرى الأمريكيين الشجعان الذين ماتوا في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية في المعركة ضد الاستبداد”، بحسب البيان.

وأضاف البيان: ” هذا وكان هذا الاحتفال اليوم بمثابة تذكير رسمي بأنّ هذا الصراع لم ينته بعد.. وحتى الآن في ليبيا لا تزال هنالك قوى تسعى لفرض نظام سياسي جديد بالوسائل العسكرية أو الإرهاب”.

ونوه البيان بأن الولايات المتحدة تفخر بالشراكة مع حكومة ليبيا الشرعية المعترف بها الأمم المتحدة، وكل من هم على استعداد لحماية الحرية والسلام”.مع الحكومة الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا – حكومة الوفاق الوطني وجميع أولئك الذين هم على استعداد لحماية الحرية والسلام.

وأشار البيان إلى السفير نورلاند تحدث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يوم الأحد، بعد اتصاله مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، لتأكيد تقدير الولايات المتحدة لالتزامه بالمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتي يمكن أن توقف التصعيد الخطير الجاري حاليا وفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع.