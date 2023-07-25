واشنطن: لا ندعم شن أوكرنيا هجمات داخل روسيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ واشنطن لا تدعم شن هجمات أوكرانية داخل روسيا.

تأتي تصريحات البيت الأبيض بعدما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الأحد إنّ جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية خاصة بطائرات مسيّرة على العاصمة الروسية موسكو.

وتوعد المسؤول الأوكراني بشن المزيد من الهجمات المماثلة، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وتشترط الولايات المتحدة على أوكرانيا بألا تستخدم الأسلحة التي تزوّدها بها في استهداف الأراضي الروسية، بينما تشدد كييف على أنها قد تلجأ لاستهداف الأراضي الروسية بأسلحة أوكرانية الصنع.