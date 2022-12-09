واشنطن: لسنا من نقول أنّ الاتفاقيات التي توقع عليها حكومة الوحدة غير شرعية

قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج إنّ الولايات المتحدة لم تستثن مصر من المناقشات حول ليبيا؛ منذ بداية الصراع فيها.

وأوضح سامويل أنّه ليس هناك أي حل عسكري أو انفصال للدولة وأنّه لابد للأطراف الليبية من البحث عن حلول ووضع معايير لإجراء الانتخابات وليس هناك حل آخر و80% من الليبيين يرغبون في الانتخابات.

وتابع سامويل أنّ المجتمع الدولي يدرك أنّه ليس هناك الآن حكومة أو جهاز ومؤسسة حكومية في ليبيا منتخبة من الليبيين، وبالتالى من الضروري على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية.

وقال سامويل إنّ الولايات المتحدة ليست هي من تقول بأن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية، وأنّ الليبيين يجب أن يقولوا هم ذلك ولا يمكن لواشنطن التحدث حول شرعية الاتفاقيات، ولكن يمكن القول إن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي.

وأوضح سامويل أنّ فتح السفارة الأمريكية في طرابلس مرة أخرى يرتبط ببعض الظروف، لوجود بعض الشؤون الداخلية بما في ذلك إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة.

وأضاف سامويل أنّ الظروف الأمنية في ليبيا غير مناسبة الآن، وبعد حدوث اقتحامات لبعض سفاراتنا مثل ما حدث في بنغازي نحافظ على وضع أي دبلوماسي.