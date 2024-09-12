واشنطن: ليبيا بحاجة ماسة للوحدة والإدارة الفعالة لموارد الشعب

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، “جميع الأطراف الليبية الرئيسية إلى الانخراط البنّاء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتهدئة التوترات في المشهد السياسي”.

وشددت السفارة بمناسبة الذكرى الأولى للفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق أخرى بالجبل الأخضر، “على ضرورة إعادة تنشيط العملية السياسية للتوصل إلى تسوية دائمة تضمن استقرار وازدهار ليبيا”.

وأضافت السفارة الأمريكية، أن “الذكرى السنوية لمأساة درنة والمجتمعات الأخرى المتضررة من الفيضانات تذكرنا بالوحدة الملهمة التي أظهرها الشعب الليبي في استجابته الفورية للأزمة”.

وأكدت السفارة، “أن ليبيا لا تزال بحاجة ماسة إلى الوحدة والإدارة الشفافة والفعالة لموارد الشعب الليبي”.

وجددت السفارة، “التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في أوقات الحاجة، معربة عن خالص تعازها لأسر الضحايا”.

وأفادت “أنه خلال العام الماضي، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 15.7 مليون دولار لمساعدة المجتمعات الليبية المتضررة من الفيضانات في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي، كما نواصل المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية”.