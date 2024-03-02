واشنطن: ليس هناك خطة حاليا للانسحاب من العراق

قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، إيان مكاري، إنه ليس هناك خطة حاليا لانسحاب القوات من العراق، مؤكدا أن هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين.

وفي مقابلة مع قناة “الحرة” أوضح مكاري إن العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دور قيادي فيه، مشددا على أن التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم.

وكشف المسؤول الأميركي أن هناك مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف” موضحا أن هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش”.

وأكد مكاري أن قوات للتحالف تقوم بتوفير التعاون التقني مع العراقيين ودور التحالف في العراق هو دور داعم، مشددا على أن “القوات العراقية لها قدرات متقدمة جدا في محاربة عناصر التنظيم”.

وبخصوص سوريا، أوضح مكاري أنه لا يوجد تعاون مع الحكومة السورية ولا توجد اتصالات دبلوماسية معها، مؤكدا “لا يزال يوجد في سوريا عناصر من داعش ونعمل على مواجهتها”.

ولا يقتصر عمل التحالف على الشرق الأوسط بل يمتد إلى أفريقيا، إذ يكشف المبعوث الأميركي أن هناك جهودا مشتركة للتحالف مع دول أفريقية لهزيمة ومنع انتشار التنظيم في القارة السمراء.

وأوضح مكاري أن التحالف يعمل على توفير المساعدات التقنية وبناء القدرات للدول الأفريقية لمنع امتداد داعش، مشيرا إلى وجود عناصر للتنظيم في موزمبيق والكونغو.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.