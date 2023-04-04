واشنطن: متفقون مع روسيا بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن واشنطن متفقة مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كيربي قوله خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “نحن لم نر أي دليل على أن بوتين يعتزم استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أو في أي مكان آخر”.

وأضاف: “أود أن أذكّركم بأن وزير الخارجية لافروف أعلن مؤخرا أنه من غير الجائز شن حرب نووية، وأنه لن يكون فيها منتصر. ونحن متفقون معه بهذا الشأن”.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة “تأخذ على محمل الجد” قرار روسيا نشر أسلحتها التكتيكية على أراضي بيلاروس، معتبرا التصريحات الروسية بشأن الأسلحة النووية “متهورة وغير مسؤولة”.

وأشار إلى أن واشنطن لم ترصد بعد نقل روسيا “لأي شيء” أو تحضيرها لنقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 مارس الماضي، أن روسيا ستنشر على أراضي بيلاروس، وبطلب منها، الأسلحة النووية التكتيكية، مشيرا إلى أن بناء المخزونات للأسلحة النووية التكتيكية سينجز بحلول 1 يوليو المقبل.

في غضون ذلك، صرحت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، بأن خطر استخدام السلاح النووي وصل إلى أعلى مستوياته منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأشارت المسؤولة خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، يوم الاثنين، إلى أن “تصاعد الخطاب النووي الخطير” يذكّر بأن “المخاطر النووية حقيقية جدا”.

وأضافت أن “خطر استخدام السلاح النووي بشكل متعمد أو بنتيجة الخطأ أو سوء الفهم أعلى مما كان في أي وقت منذ الحرب الباردة”.

وأكدت أن هناك عوامل كثيرة تزيد من تلك المخاطر، مضيفة أن “تصاعد المنافسة الاستراتيجية وتعزيز دور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والاستثمارات في تحديث الأسلحة النووية من قبل كافة الدول النووية تعتبر سباقا للتسلح في المجال النووي من ناحية النوعية”.