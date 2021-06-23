واشنطن: نتطلع إلى التطورات الإيجابية الناتجة عن برلين 2

عبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن التطلع إلى التطورات الإيجابية جراء انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: “نتطلع إلى التطورات الإيجابية الناتجة عن مؤتمر برلين الثاني، بما في ذلك التزام جميع المشاركين بالعملية السياسية الليبية، انتخابات ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

نتطلع إلى التطورات الإيجابية الناتجة عن مؤتمر برلين 2، بما في ذلك التزام جميع المشاركين بالعملية السياسية الليبية، انتخابات ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. #ليبيا https://t.co/f5mCleWUJj — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) June 23, 2021

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

وشاركت السفارة عبر حسابها على تويتر، تغريدة لبلينكن قال فيها إنه سيزور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأضاف بلينكن أنه خلال وجوده في المحطة الأولى لجولته، برلين، سيعمل مع شركاء الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار “برلين 2” معقبا: “نتطلع إلى رحلة مثمرة”.

خلال مؤتمر برلين الثاني حول #ليبيا اليوم، سيشدد الوزير بلينكين على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق التي وضعت من طرف منتدى الحوار السياسي الليبي. https://t.co/buoEegjRNE — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) June 23, 2021