واشنطن: يصعب علينا تصور وجود سيف في السلطة مستقبلا

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، إنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يصعب عليهما تصور وجود سيف الإسلام القذافي يتقلد منصبا حكوميا في ليبيا.

وأوضح وربيرغ أن سيف الإسلام هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وخاضع للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن وجود سيف الإسلام القذافي في السلطة، هو تحدّي لأي حكومة ليبية مستقبلية.

وتابع وربيرغ أن مسألة وجود نجل القذافي في أي منصب مستقبلي، يشكل تحدي في عودة ليبيا للمنظمة الدولية، مشيرا إلى أنّ هذا ليس موقف واشنطن فقط، وإنّما موقف المجتمع الدولي بأكمله.