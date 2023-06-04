واصفين عملها بالإنحراف.. نواب يرفضون نتائج لجنة 6+6 في بوزنيقة

أعلن 61 عضوا من مجلس النواب رفضهم ما وصفوه بانحراف لجنة 6+6 عن عملها ومضيّها في مناقشة زيادة عدد المقاعد النيابية.

الأعضاء وفي بيان بهم ذكروا أنّ اللجنة شكلت لمعالجة النقاط الخلافية بشأن انتخاب الرئيس، لكنها تجاوزت اختصاصاتها دون الرجوع لقبة المجلس.

وحمل الأعضاء رئيس المجلس ونائبيه مسؤولية توقيع ممثلي المجلس بلجنة 6+6 على أي تعديلات دون مشاورة المجلس مجتمعا، مطالبين بالرجوع الفوري إلى قبة المجلس.

وشدد الأعضاء على ضرورة الاتفاق مع سائر الأعضاء على أي تغييرات، مطالبين بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم.