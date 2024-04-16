«وافد أردني» يطلق النار على مواطن في بنغازي

ألقى مركز شرطة القوارشة في بلدية بنغازي، “القبض على شخص أردني أطلق النار على مواطن مما أدى إلى إصابته”.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، “إنه تم الإلقاء القبض على المتهم الذي أطلق النار بسلاح ناري نوع خرطوش، عقب بلاغ ورد من أحد المواطنين يدعى ع. د. ح ليبي الجنسية، ضد شخص أردني الجنسية يعمل في مجال تركيب الألمنيوم، كونه قام بالاعتداء عليه بالضرب والشتم والرماية عليه بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش”.

وأضافت المديرية “أنه عقب البلاغ تحركت دورية أمنية استجابة للبلاغ عن الحادثة التي أدت إلى إصابة المجني عليه بمناطق متعددة في بطنه ورجله اليمنى والصدر، وهو ما استدعى دخوله للمستشفى”.

وأشارت إلى أنه “خلال التحقيقات أفاد الشاكي أن سبب المشكلة خلاف نشب بينه وبين المتهم، بسبب تركيب دولاب ألمونيوم وعندما جاء المتهم إلى منزل المجني عليه لتركيب الدولاب، طلب منه مبلغا إضافيا مخالفا للاتفاق الذي تم بينهم، فحدثت مشادة كلامية ومشاجرة تسبب في إطلاق النار على المجني عليه”.

وبحسب المديرية، “تبين من خلال التحقيقات أن المتهم يدعى م. ع. م من مواليد 1983 أردني الجنسية مقيم بمدينة بنغازي، واعترف بما نسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة”.

"مركز شرطة القوارشة" يلقي القبض على أُردني الجنسية قام بالرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش مما أدى لإصابته… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤