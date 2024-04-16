«وافد مصري» يسرق «صندوق التبرعات» من أحد المساجد

تمكن أعضاء مركز شرطة بوعطني، من القبض على متهم وافد من الجنسية المصرية بعدما أقدم على سرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات بأحد مساجد المنطقة.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، “إنه تنفيذا لتعليمات مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، وإستجابة لشكوى قدمها قيم مسجد غزوة بدر الكبرى بمنطقة بوعطني ضد مجهول، بعد أن قام بإتلاف صندوق التبرعات وسرقة مبلغ مالي كان بداخله، تحركة قوة أمنية لبحث الواقعة”.

وأضاف البيان: “عقب وصول البلاغ لقسم بوعطني، أصدر رئيس المركز عميد عادل العبيدي، تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية الفاعل وإعداد كمين محكم له وضبطه”.

وتابعت المديرية: “من خلال التحقيقات المكثفة تبين أن المتهم مصري الجنسية من مواليد عام 2004، ويدعى ن.م.خ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، كما اعترف بعدة سرقات أخرى، وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز تمهيداً لعرضه على النيابة العامة”.

"مركز شرطة بوعطني" يلقي القبض على مصري الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بمنطقة بوعطني… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤