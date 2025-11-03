وافد.. منصة رقمية لتنظيم بيانات «العمالة الأجنبية»

تُعد منصة “وافد” الرقمية مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا تشرف عليه وزارة العمل والتأهيل، وتهدف إلى تنظيم وإدارة بيانات العمالة الوافدة داخل ليبيا عبر نظام إلكتروني موحد.

وبحسب وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، يربط النظام بين جهات العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويُسهِّل إجراءات التسجيل والتعاقد والإقامة وفق الضوابط المعتمدة.

والمنصة تسعى إلى تسريع وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمالة الوافدة، مما يساهم في تحسين إدارة سوق العمل في ليبيا. وتعد “وافد” خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية.

لزيارة المنصة، يمكن الدخول عبر الرابط: wafed.gov.ly