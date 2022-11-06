واقعة استيلاء بمصرف الجمهورية «أبوعطني» في بنغازي

أفاد مكتب النائب العام، مساء اليوم الأحد، بتورط مسؤولة المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية أبو عطني في بنغازي في الاستيلاء على مبلغ يفوق 4 ملايين دينار.

وبحسب بلاغ المكتب، فقد أجرت النيابة العامة تدابير قضائية في إطار منع الفساد ومكافحته، تمثَّلت في إحالة دعوى إلى قضاء الحكم.

وتصدَّت النيابة العامة لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية أبو عطني؛ لانخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية، ومؤسسة لهذا الغرض.

وتولى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام بنغازي، في وقت سابق، بحث واقعة الاستيلاء على أربعة ملايين واثنين وخمسين ألفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً؛ فأسفر عن البحث إثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها إلى الاستيلاء على المبلغ المالي؛ فتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به؛ حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها، وفقاً لمكتب النائب العام