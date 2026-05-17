واقعة تهزّ تركيا.. اكتشاف «جثث لأطفال» داخل مكبّ نفايات

أفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على 21 جنيناً بشرياً داخل برميل بلاستيكي في مقبرة جديدة بولاية أورفا جنوب شرقي تركيا، في حادثة أثارت صدمة واسعة واستنفاراً أمنياً في المنطقة.

وذكرت صحيفة “خبر ترك” أن الحادثة وقعت عندما كان عدد من المواطنين يزورون المقبرة، حيث عثروا على برميل يحتوي على أجنة بشرية داخل حاوية نفايات في محيط المقبرة.

وأوضحت الصحيفة أن العلب البلاستيكية التي وُجدت بداخلها الأجنة كانت تحمل ملصقات تعود إلى مستشفى أورفا للتدريب والبحوث، ما دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة.

وعقب البلاغ، توجهت فرق الشرطة إلى الموقع وبدأت إجراءات أمنية مشددة، حيث جرى تأمين المنطقة ونقل الأجنة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد ظروف الوفاة.

كما باشرت السلطات في ولاية أورفا تحقيقاً رسمياً موسعاً، وأكدت في بيان أن فرقاً مختصة قامت بجمع الأدلة الأولية، قبل إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة القضية وتحديد المسؤوليات.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأجنة يُعتقد أنها ناتجة عن حالات إجهاض، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كيفية وصولها إلى داخل المقبرة وتركها في حاوية النفايات.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه السلطات التركية تعزيز إجراءات الرقابة والتحقيق في المؤسسات الصحية، وسط حالة من الترقب لمعرفة نتائج التحقيقات النهائية.

الدفاع التركية تنفي إعلان “التعبئة العامة” أو استدعاء احتياطي طارئ

نفت وزارة الدفاع التركية، الأحد، صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان “التعبئة العامة” في البلاد أو صدور أوامر استدعاء طارئ لقوات الاحتياط، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي معلومات رسمية ولا تعكس الوضع الفعلي داخل القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الرسائل النصية التي تلقاها بعض المواطنين في الفترة الأخيرة لا علاقة لها بأي حالة طوارئ، وإنما تندرج ضمن إطار مناورات “سلسلة البرق” (Yıldırım Serisi) التدريبية الدورية التي تنفذها القوات المسلحة التركية بشكل منتظم.

وبيّنت وزارة الدفاع أن هذه المناورات تُجرى سنوياً بهدف تحديث بيانات أفراد الاحتياط ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، إضافة إلى اختبار كفاءة الوحدات المختلفة، مشيرة إلى أن نسخة عام 2026 من هذه التدريبات ستُنفذ خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بمشاركة 7,686 فرداً من قوات الاحتياط.

وأضاف البيان أن الرسائل النصية التي وصلت إلى هواتف بعض المسجلين في قواعد البيانات العسكرية بتاريخ 15 مايو الجاري، تتضمن تعليمات تتعلق بالمشاركة في التدريبات المخططة مسبقاً، وليست أوامر استدعاء استثنائية أو مرتبطة بأي تطورات أمنية.

وشددت الوزارة على أن عمليات الاستدعاء في تركيا تتم حصراً عبر قنوات رسمية معتمدة وموثقة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، محذرة من أن انتشار الشائعات قد يسبب حالة من القلق غير المبرر داخل المجتمع.

وأكدت وزارة الدفاع أن برنامج قوات الاحتياط في تركيا يُدار ضمن إطار تنظيمي دقيق يهدف إلى الحفاظ على الجاهزية القتالية وتطوير الكوادر المدربة، حيث تخضع المناورات الدورية لتقييمات فنية وإشراف مباشر من هيئة الأركان العامة.