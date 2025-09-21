واقعة مثيرة للجدل.. جماهير ريال مدريد وإسبانيول تتحد ضد برشلونة

شهدت مباراة ريال مدريد وإسبانيول التي أُقيمت مساء السبت على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، واقعة مثيرة للجدل بعدما اتحدت جماهير الناديين في ترديد هتافات مسيئة ضد برشلونة، الغريم التقليدي للريال والعدو التاريخي لإسبانيول.

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بدأت جماهير إسبانيول في إطلاق الهتافات المعادية لبرشلونة قبل انطلاق صافرة البداية، قبل أن تنضم إليها جماهير ريال مدريد لاحقاً، مرددة ألفاظاً نابية تجاه الفريق الكتالوني، الأمر الذي قوبل بتصفيق جماعي من مدرجات الملعب.

ويُذكر أن جماهير إسبانيول لطالما كانت على عداء شديد مع برشلونة بسبب التنافس الإقليمي في إقليم كتالونيا، فيما تُمثل العداوة بين ريال مدريد وبرشلونة أحد أبرز “الكلاسيكيات” في تاريخ كرة القدم العالمية.

ووفقاً للتقارير، فإن هذه الواقعة قد لا تمر مرور الكرام، إذ من المحتمل أن يتم تضمينها في تقرير مراقب المباراة ورفعها إلى مكتب المنافسة ومكافحة العنف في الملاعب الإسبانية. وفي حال ثبوت تورط جماهير ريال مدريد في الهتافات، فقد يتعرض النادي لعقوبات تشمل غرامات مالية وربما إجراءات انضباطية أخرى.

ورغم الجدل خارج الملعب، واصل ريال مدريد أداءه القوي هذا الموسم، وحقق فوزاً جديداً بنتيجة 2-0 على حساب إسبانيول، ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الليغا بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات).

وفي سياق موازٍ، يستعد برشلونة لمواجهة خيتافي مساء الأحد ضمن نفس الجولة، في محاولة لتقليص الفارق مع المتصدر، وسط أجواء محتقنة داخل وخارج الملعب.

وواصل نادي ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من “الليغا”.

افتتح المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو التسجيل للميرينغي في الدقيقة 22 من الشوط الأول، مستفيداً من تمريرة متقنة قدمها له الأورغوياني فيدريكو فالفيردي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47، عزز النجم الفرنسي كيليان مبابي تقدم ريال مدريد بهدف ثانٍ، بعد هجمة سريعة وتمريره من فينيسيوس جونيور، أنهاها مبابي بتسديدة قوية هزت شباك الضيوف.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات، محققاً العلامة الكاملة، ومبتعداً بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة الذي يحتل الوصافة مؤقتاً بـ10 نقاط من 4 مباريات فقط، ويملك فرصة تقليص الفارق حال فوزه على خيتافي مساء الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث، متلقياً خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات وتعادل.

