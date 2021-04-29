والدة معتقل تونسي في قطر تُناشد الرئيس التدخل

أعربت والدة فخري الأندلسي عن حيرتها، بشأن مصير ابنها القابع في السجون القطرية بتهمة القتل، وأكدت أن ابنها ما زال مهددا بالإعدام.

وقالت عبر إذاعة “الجوهرة أف أم” التونسية يوم الأربعاء، إن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة كانت أكدت لها أن رئاسة الجمهورية بصدد الاشتغال على الملف وأن الرئيس قيس سعيد على اتصال معها، وأشارت إلى أن مساعي الرئاسة للتفاهم مع عائلة الضحية وقبول الدية ما زالت متواصلة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أشارت الوالدة إلى أن محامي ابنها سيف الدين مخلوف أعلمها بأنه لا يمكنه السفر إلى قطر بسبب كورونا وإجراءات الحجر الصحي هناك.

وتابعت أن آخر مرة تواصلت فيها مع ابنها السجين منذ يومين وأبدى مخاوفه من تنفيذ حكم الإعدام فيه خلال أيام.

وصرحت بأنها قامت بالاتصال برئيس البرلمان راشد الغنوشي للتدخل، مشيرة إلى أنه أكد لها أن أمير قطر أعلمه أنه لا يوجد أي حكم بالإعدام.

في المقابل، أكد رمزي ابن خال فخري الأندلسي، لـ”جوهرة أف أم” أنه لا يوجد أي إلغاء لحكم الإعدام في واقع الأمر بل هناك تأجيل لتنفيذ الحكم الذي تم تأجيله إلى الأول من مايو 2021.

وأوضح أن هناك “سوء تفاهم” بين رئاسة الجمهورية والسلطات القطرية، وفق تعبيره، حيث أن الأمير القطري منح في واقع الأمر فرصة جديدة للتفاوض مع أهل القتيل الصومالي ودفع الدية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استجاب لدعوة الرئيس قيس سعيد بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي فخري الأندلسي.

وأفاد بيان الرئاسة أن الأمير القطري وافق على “تأجيل حكم الإعدام إلى يوم 1 مايو 2021 على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة”.

وتوجه الرئيس التونسي إثر ذلك بحسب البيان “بخالص الشكر لأخيه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسه الإنساني العميق الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين وبين الرئيس قيس سعيد وشقيقه سمو أمير دولة قطر”.

وقالت قناة “نسمة” التونسية إن الأندلسي يُواجه تهمة ارتكاب جريمة قتل في محيط ثكنة عسكرية في قطر، وهو ما ينكره فخري الأندلسي جملة وتفصيلا.