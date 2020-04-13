والدة نيمار ترتبط غرامياً مع شاب يصغرها بـ«30»عاما وردة فعل مفاجئة من نيمار

لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء [إنستغرام]

كشفت والدة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، ارتباطها بشاب يصغرها بنحو 30 عاما، لتتصدر العلاقة العناوين الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت نادين غونسالفين البالغة 52 عاما، ارتباطها بالشاب تياغو راموس ويبلغ من العمر 22 عاما على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، علاقتها الغرامية براموس، ونشرت صورة لهما متعانقين وأرفقتها بعبارة: “لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء”، مع وضع قلوب حب كرموز تعبيرية.

وأعلن نيمار دعمه لعلاقة والدته الجديدة بالشاب الذي يصغره بست سنوات والتقط صورة إلى جانبه، من خلال التعليق على صورتها الجديدة قائلا: “إبق سعيدة، أمي، أحبك”.

واللافت للانتباه بأن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا ووالده كانا أول المهنئين بإعلان العلاقة العاطفية وتمنيا للثنائي الخير والسعادة.

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