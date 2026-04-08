والد «إيلون ماسك» يثير الجدل بتصريحات صادمة عن مصير نيويورك

أثار رجل الأعمال الجنوب إفريقي إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحات حادة توقع فيها دمار مدينة نيويورك بشكل كامل خلال فترة قريبة، في ظل تفاقم أزمة الهجرة في الولايات المتحدة.

وقال إيرول ماسك إن السياسات المتعلقة بفتح الباب أمام المهاجرين “كارثية”، معتبراً أن تدفق المهاجرين من مختلف أنحاء العالم سيؤدي إلى انهيار الأوضاع، مضيفاً أن “كل شيء سيتعرض للهدم، وستُدمر نيويورك قريباً”.

وأشار إلى قلقه المتزايد من استمرار تدفق المهاجرين، معتبراً أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً كبيراً للاستقرار داخل الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المدن الكبرى.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار نيويورك كواحدة من أبرز بؤر أزمة الهجرة في البلاد، حيث أفادت السلطات المحلية بأن المدينة استقبلت أكثر من 237 ألف طالب لجوء منذ ربيع عام 2022، ما شكل ضغطاً متصاعداً على البنية التحتية والخدمات العامة.

وفي سياق متصل، عززت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، منذ بداية الولاية الثانية لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراءاتها الأمنية في عدد من المدن الكبرى، مع توسيع الوجود الفيدرالي وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، في إطار التعامل مع التحديات التي تصنفها الجهات الرسمية ضمن تداعيات الهجرة غير الشرعية.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، بين التحذيرات من تداعياتها الأمنية والاقتصادية، والدعوات إلى معالجات أكثر توازناً للأزمة المتفاقمة.

هذا وتشهد الولايات المتحدة منذ عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد طالبي اللجوء، ما وضع المدن الكبرى، وفي مقدمتها نيويورك، أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بالإيواء والخدمات والبنية التحتية.

وتزامن ذلك مع انقسام سياسي حاد حول سياسات الهجرة، خاصة مع تشديد الإجراءات الأمنية خلال الولاية الثانية لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين وتعزيز السيطرة على الحدود.