والد الرئيس السوري يتحدث عن نسب العائلة وحواره مع «الشرع» قبل معركة حلب

أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات تطرق فيها إلى نسب العائلة وملفات شخصية وسياسية، بالإضافة إلى حوار دار بينه وبين نجله قبل انطلاق معركة حلب.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال حسين الشرع إن العائلة تنتمي للأشراف ولها صلة بالعائلة الهاشمية، وأضاف: “نحن من قرية جيبين، فلاحون وملاكون أراضي، لنا مركز اجتماعي يحترمه الناس كثيراً وليس لمركزنا العقاري، ويعرف أجدادنا أن لهم مكانة في حوران وفلسطين ومنطقة دمشق”.

وتحدث والد الشرع عن حوار دار بينه وبين نجله حول الهجوم على حلب، قائلاً: “عم ندردش أنا وأحمد، قال لي: شو رأيك بحلب؟ قلت له: شو حلب؟ ان شاء الله بدكم تهاجموا حلب؟ قال: بجوز، قلت له يا أخي حامضة عليكم هاي، لا تورطوا حالكم، خليكم مستورين في إدلب، أحسن من مواجهة الروس والإيرانيين والنظام”.

وأضاف: “قال لي: لا بس إحنا كمان أقوياء، قلت له شو يعني أقوياء؟ قال: نحن أقوى من حماس، نحن أقوى من حزب الله. وعندما استيقظت ابنتي صباحاً أخبرتني أنهم هجموا، فشاهدت على التلفزيون أنهم حرروا ريف حلب الغربي”.

كما أشار حسين الشرع إلى الاختلاف الفكري بينه وبين نجله، موضحاً أن أحمد الشرع يسعى إلى تطوير سوريا وعودة اللاجئين، وبناء علاقات مع مختلف دول العالم، واعتبر رفع العقوبات إنجازاً مهماً، واصفاً نجله بأنه صبور جداً.

وتطرق والد الشرع أيضاً إلى تجاربه الشخصية مع مخابرات النظام ومصادرة منزله والحكم عليه بالإعدام، بالإضافة إلى تلقيه أخباراً عن مقتل نجله في مراحل سابقة.

حسين الشرع عن صبر الرئيس أحمد الشرع ورده على المظاهرات قبل التحرير. pic.twitter.com/a8salrt3To — ⭕️ مَـلَأ (@malaearabi) August 27, 2025

الدكتور حسين الشرع عن الاختلاف بالفكر بينه وبين الرئيس أحمد الشرع. pic.twitter.com/8ipQMegmf8 — ibrahem alzoubi (@ibrahemalzoubi1) August 27, 2025

الدكتور حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع، عن حديثه مع الرئيس أحمد عن معركة حلب. pic.twitter.com/qnrrDujzcl — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) August 27, 2025

الدكتور حسين الشرع والد الرئيس أحمد الشرع عن أصول عائلتهم. pic.twitter.com/c1m8xKnV9t — Qasem (@Qasemqt) August 26, 2025

الدكتور حسين الشرع والد الرئيس أحمد الشرع عن أصول عائلتهم. pic.twitter.com/c1m8xKnV9t — Qasem (@Qasemqt) August 26, 2025

والد الرئيس أحمد الشرع يؤكد النسب الهاشمي للعائلة. pic.twitter.com/SrC5a3atfC — ⭕️ مَـلَأ (@malaearabi) August 26, 2025