والد المغيرة كعبار: ابني لم يرفض تمثيل ليبيا

نفى والد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والموهبة الصاعدة، المغيرة كعبار، في تصريحات إعلامية تابعتها “عين ليبيا”، الشائعات المتداولة حول رفض نجله تمثيل المنتخب الوطني الليبي، مؤكدًا أن ارتداء قميص “فرسان المتوسط” يظل خيارًا مطروحًا.

وأوضح أن الأنباء التي تتحدث عن إغلاق الباب أمام المنتخب الليبي غير صحيحة، مشيرًا إلى أن مستقبل المغيرة الدولي لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وأن إمكانية تمثيل ليبيا تبقى قائمة في أي وقت.

وتعقد الجماهير آمالًا كبيرة على كعبار، الذي يُعد من أبرز المواهب في أكاديمية بوروسيا دورتموند، ليكون إضافة مهمة للمنتخب الوطني في حال انضمامه رسميًا.