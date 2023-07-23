«وال»: مجموعة مسلحة تسيطر على آثار قرب سرت

قالت وكالة الأنباء الليبية «وال» إنّ مجموعة مسلحة سيطرة على المنطقة الأثرية سلطان ومكتب الآثار بمنطقة سرت.

ونقلت الوكالة عن مصادر متطابقة في مدينة سرت أنّ المجموعة المسلحة منعت الموظفين والعاملين بالمنطقة الأثرية من دخول إدارتهم وممارسة عملهم.

ودعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها الجهات المختصة في مصلحة الآثار وبلدية سرت والجهات الأمنية، إلى حماية المنطقة الأثرية سلطان، ومكتب الآثار بالمنطقة.

يشار إلى أنّ منطقة سلطان الأثرية تبعد 60 كيلو مترا شرق مدينة سرت، وتضم متحفا كبيرا ومرافق أثرية ومخازن بها آلاف القطع الأثرية.

