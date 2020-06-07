وباء كورونا.. عدد المصابين يتجاوز «7» ملايين شخص

أظهرت بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

وحسب بيانات الجامعة، أن عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الماضي إرتفع بواقع 126,3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

حيث سجلت الولايات المتحدة مساء السبت 749 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 109,791 وفاة.