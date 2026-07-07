وثيقة مزيفة تشعل الجدل في ليبيا.. الاتحاد الأوروبي سكشف الحقيقة

نفت منصة تبيان صحة وثيقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور تعميم عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا يتضمن تقييد التواصل الدبلوماسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عبر منشور لها، أن الوثيقة المتداولة مزورة ولا تمثل أي بيان أو تعميم رسمي صادر عنها، مشددة على أن ما ورد فيها لا يستند إلى أي أساس من الصحة.

وأوضحت البعثة أن تداول هذه الوثيقة يندرج ضمن حملات معلومات مضللة تهدف إلى التأثير على الرأي العام وتقويض الثقة في المؤسسات.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إلى ضرورة التحقق من صحة الوثائق التي تبدو رسمية عبر القنوات والمصادر الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أهمية التأكد من المعلومات قبل مشاركتها للمساهمة في الحد من انتشار الأخبار المضللة.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد تداول وثائق وبيانات مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعتمد الجهات المعنية بشكل متكرر على نشر التنبيهات الرسمية للتحقق من صحة المعلومات المتداولة والحد من انتشار محتوى غير موثق يحمل طابعًا رسميًا.