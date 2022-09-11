وجوده يُهدد وحدة ليبيا.. عضو بالنواب يطالب بنزع الرئاسة من «عقيلة صالح»

اعتبر عضو مجلس النواب نصر يوسف بقاء رئيس المجلس عقيلة صالح في منصبه يهدّد وحدة وسيادة البلاد وينذر بتقسيم مؤسّسة القضاء آخر حصون الدولة.

ودعا نصر نواب في تصريح صحفي المنطقة الجنوبية إلى المطالبة برئاسة المجلس وانتزاعها من عقيلة عملا بنصوص الاتفاق السياسي وبالمبادرة المصرية التي أوصت بتوزيع الرئاسات الثلاث المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان على الأقاليم التاريخية الثلاثة.

وأشاد نصر بقرار تفعيل الدائرة الدّستورية بالمحكمة العليا مشيرا إلى أنّ عددا من النواب بصدد تقديم طعون ضدّ تجاوزت رئيس المجلس لمواد الإعلان الدستوري وبنود الاتفاق السياسي واللائحة الداخلية للمجلس.