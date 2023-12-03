وحدة البلاد وإجراء الانتخابات.. محور لقاء «الدبيبة» بوفد من الزنتان

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وفداً من أعيان قبيلة الزنتان، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وأكد الأعيان خلال كلماتهم في اللقاء، ضرورة وحدة البلاد واستقرارها ودعم الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

بدوره رحب الدبيبة بالدور الاجتماعي وجهود كافة المدن والقبائل الليبية من أجل استقرار البلاد، مؤكدا ضرورة أن يكون هدف الجميع إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقراراها.

هذا وناقش اللقاء عدداً من الملفات المحلية والخدمية، ودعم الإدارة المحلية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين.