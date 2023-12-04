وحدة البلاد واستقرارها.. محور لقاء «المنفي» بوفد من أمازيغ ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً يضم عمداء وأعيان ونشطاء من أمازيغ ليبيا.

وفي مستهل اللقاء، جدد الوفد تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها، مشيدين بالخطوات الإيجابية للمجلس الرئاسي ونجاحه في تخطي الظروف الصعبة، وذلك بفضل حكمة قيادته ورفضها التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما أكد الوفد على أهمية تماسك المؤسسة العسكرية وتجردها وبقائها بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، معبرين عن الهواجس والمخاوف التى تنتابهم جراء مجموعة الأحداث التى حصلت مؤخراً، مطالبين بالتمثيل السياسي لهم بشكل عام.

من جانبه أكد المنفي على دور أمازيغ ليبيا في كل المراحل التاريخية التي مرت بها ليبيا، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي سيكون الصوت المعبر عن حقوقهم السياسية في إطار الحوار السياسي الليبي لكونه المضلة لكل الفئات غير الممثلة.