وحدة البلاد والانتخابات.. واشنطن تكشف عن توجهها في ليبيا الفترة القادمة

قالت باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّها تتواصل بانتظام مع القادة الليبيين للتأكيد على الحاجة إلى الوحدة الوطنية وضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وفي حوار نلفزيوني أكّد برايس استمرار بلاده في الانخراط والوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو يكمل الثورة الديمقراطية التي بدأها منذ أكثر من عقد، وفق تعبيره.

وأشار برايس إلى أنّ القادة الليبيين مسؤولون عن حل المأزق السياسي الحالي واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا، وأنّ رسالة بلاده واضحة وتقوم على الرغبات المعلنة لليبيين في رؤية اتفاق سياسي يؤدي إلى الاستقرار والوحدة ومسار قابل للتطبيق نحو انتخابات.

وأوضح برايس أنّ الوزارة تعمل مع وزارة العدل للحصول على مزيد من المعلومات حول «بان إم 103» ولا يمكنه الإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي.