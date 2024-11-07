وحدة دعم المرأة بمفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع سفيرات التوعية

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات،اجتماعًا عبر منصة الزوم، مع سفيرات التوعية بحضور منسقتي الوحدة نجوى أبوبكر ونيروز البدوي.

وخلال الاجتماع “قدمت البدوي، تدريبا تفصيليا لسفيرات التوعية حول آلية عملية الاقتراع، الإضافة إلى ذلك تم مناقشة خطط المتابعة والتنسيق لتنفيذ الحملة التوعوية، و وضع الاستراتيجيات اللازمة للتحضير لمرحلة عملية الاقتراع”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن جهود المفوضية المستمرة لتعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية وزيادة وعيها بأهمية المشاركة الفعّالة في تعزيز الديمقراطية”.