وحدة دعم المرأة بمفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً لمناقشة تحديات العمل

ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور المرأة داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الموظفات أثناء تأدية مهامهن اليومية، عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية، اجتماعًا بحضور عدد من الموظفات من الإدارة العامة.

وترأست الاجتماع الموظفة بوحدة دعم المرأة نيروز البدوي، التي أكدت على “أهمية هذه اللقاءات الدورية لتوفير منصة حوارية مفتوحة لمشاركة الآراء والخبرات، كما تم التركيز خلال المناقشات على تحديد العوائق التي قد تؤثر على سير العمل بشكل فعال، والعمل على تقديم حلول مبتكرة وملائمة للتغلب عليها”.

وخلال الاجتماع، “أبدت الموظفات آرائهن حول القضايا التي تؤثر على بيئة العمل، بما في ذلك نقص الموارد، وتحسين سياسات التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. كما تم استعراض تجارب الموظفات التي أسهمت في إيجاد حلول عملية لبعض التحديات”.

وأعربت وحدة دعم المرأة “عن التزامها بمتابعة هذه القضايا بجدية وتنسيقها مع الإدارات المعنية بالمفوضية، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة، وتطوير السياسات والإجراءات التي تدعم مساهمتها في تحقيق أهداف المفوضية”.

وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتعزيز الحوار والمشاركة، ولضمان متابعة تنفيذ التوصيات التي تم طرحها”.