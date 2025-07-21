«وحدة دعم المرأة» تواصل جهودها لرفع تمثيل النساء في الانتخابات

في إطار جهودها المستمرة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد الانتخابي، تابعت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، فعاليات مشروع “شبكة 760 للنساء المترشحات” من خلال تنظيم جلسة حوارية عبر تطبيق “زووم” بعنوان “مبادئ التخطيط الاستراتيجي”، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).

وشهدت الجلسة حضور عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب، وقدّمها الأستاذ هشام زكاغ، الخبير في مجال الحوكمة والتحول الديمقراطي. وركّزت الجلسة على تعزيز قدرات المشاركات في التخطيط الاستراتيجي، وتمكينهن من صياغة رؤى قيادية فعالة تعبّر عن تطلعاتهن في خوض العمل السياسي والانتخابي.

وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة أنشطة توعوية وتدريبية تنفذها وحدة دعم المرأة ضمن مشروع شبكة 760، الذي يهدف إلى: تمكين النساء المترشحات بالمهارات القيادية والتخطيطية، دعم مشاركتهن الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بناء استراتيجية تشاركية تُعزز من تأثير المرأة في مسارات التغيير والتحول الديمقراطي.

ويجسد هذا المشروع التزام المفوضية بتوفير بيئة داعمة تُسهم في رفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وتمكينها من لعب دور محوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية.