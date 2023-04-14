وحدة ليبيا وحرمة الدم.. رسالة «الحداد» من بنغازي و«الناظوري» يُؤكد على مدنية الدولة

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم ومدنية الدولة بتكاتف جهود المؤسسة العسكرية.

وأبدى الحداد خلال لقائه أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بمدينة بنغازي استعداده لمساندة الشعب في إجراء الانتخابات لاختيار ممثليه بكل نزاهه، مؤكدا الجاهزية لحمايتها عندما يتفق الليبيون، وفق قوله.

وجدد الحداد موقفه بأنه لن يكون مساندا لأي حرب داخلية بين أبناء الوطن الواحد، قائلا إنّ الجهود التي تبذل من العناصر الأمنية والعسكرية يجب أن توجه للعدو سواء داخل البلاد أو خارجها، على حد قوله.

وأضاف الحداد أنّه الوقت لأن تكون ليبيا دولة مستقرة بعد أن عانت سنوات من الحروب الداخلية بمساندة أجندة خارجية لتنفيذ مشاريع مظلمة في البلاد.

من جهته، قال رئيس الأركان بالمنطقة الشرقية الفريق عبدالرازق الناظوري، إنّ المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في أي تجاذبات سياسية ولن تكون أداة لأي طرف سياسي كان، بحسب تعبيره.

وأضاف الناظوري خلال كلمته في الاجتماع أنّ القيادات العسكرية قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن مهما كان الخلاف، بحسب قوله.

وأوضح الناظوري أنّ المؤسسة العسكرية لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنيين بعيدا عن الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزيتها لحماية الانتخابات متى اتفق الليبيون، وفق قوله.

وكان الحداد قد وصل إلى مدينة بنغازي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه التقى فيها نظيره عبدالرازق الناظوري وذلك استكمالا للقاءات السابقة بين الطرفين