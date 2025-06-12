وحش التصوير من هواوي يصل رسمياً.. كاميرا خرافية وتقنيات لا تُصدق

هاتف جديد ينضم إلى قمة المنافسة التقنية، حيث كشفت شركة هواوي عن Pura 80 Ultra الذي وصفته أوساط التكنولوجيا بأنه “واحد من أفضل هواتف التصوير في 2025″، بفضل مواصفات رائدة تجمع بين الأداء الفائق والتصميم المتقن والتقنيات المتقدمة في مجالات التصوير والشحن والشاشة.

وبحسب الشركة، الهاتف الجديد مزوّد بكاميرا خلفية ثلاثية مذهلة بدقة (50+50+40) ميغابكسل، تضم عدسة periscope telephoto للتقريب البصري البعيد وعدسة ultrawide للتصوير الواسع، مما يمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في توثيق لحظاتهم، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بجودة عالية وثبات مذهل.

ووفق الشركة، يتميز الهيكل بمقاومة عالية للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع أبعاد أنيقة (163×76.1×8.3 ملم) ووزن 233 غرام، ويأتي محاطًا بإطار من الألمنيوم ومغطى بزجاج مقاوم للخدوش والصدمات، ليجمع بين المتانة والفخامة.

وبحسب الشركة، شاشة الهاتف من نوع LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة وبدقة (2848×1276) بيكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/متر مربع، لتوفر تجربة مشاهدة ساطعة وسلسة حتى في ضوء النهار المباشر.

ووفق هواوي، يعمل الجهاز بأنظمة HarmonyOS 5.1 وEMUI 14.2، ويدعمه معالج قوي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وسعتين تخزين داخلي ضخمتين: 512 غيغابايت و1 تيرابايت، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين المحترفين والمصورين الرقميين.

أما على صعيد الشحن والبطارية، فيأتي الهاتف ببطارية بسعة 5700 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا فائق السرعة باستطاعة 100 واط ولاسلكيًا بسرعة 80 واط، إضافة إلى خاصية الشحن العكسي بقدرة 20 واط، ما يسمح باستخدامه كمصدر طاقة لأجهزة أخرى عند الحاجة، بحسب الشركة.

ووفق هواوي، الهاتف مزوّد أيضًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومستشعر بصمة داخل الشاشة، وشريحة NFC، إلى جانب تقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد بالأجهزة المنزلية، مما يعكس التزام هواوي بالجمع بين الذكاء والأناقة والتكامل الوظيفي في جهاز واحد.