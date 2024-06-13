وخز الأصابع.. عارض صحي خطير لا تتجاهله!

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ومع ذلك تشير الدراسات الجديدة إلى أن الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة قد يكون له عواقب صحية سلبية مثل الخدر والوخز في الأصابع.

وفقاً للباحثين يُشير الاستخدام المطول للهاتف إلى إمكانية التسبب في إصابات الإجهاد المتكرر وضغط الأعصاب، ما يمكن أن يزيد من مشاكل العضلات والعظام مثل آلام الرقبة والظهر، ويؤثر على الصحة العقلية بسبب زيادة التوتر واضطرابات النوم.

وأشاروا إلى أهمية تحديد علامات تلف الأعصاب المرتبطة بالهواتف الذكية للتدخل المبكر والوقاية من المشاكل الصحية على المدى الطويل.

ويمكن أن تُظهر الأعراض مثل الخدر والوخز في الأصابع، وضعف اليد، وصعوبة الإمساك بالأشياء وجود حالات مثل متلازمة النفق المرفقي أو الرسغي.

وعلاوة على ذلك، قد يُلاحظ الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب ألمًا أو تشنجات في الأصابع واليدين، وألمًا وتيبسًا في الرقبة، إلى جانب انخفاض الإحساس في الأصابع واليدين.

وأكد الباحثون على أهمية البحث عن الرعاية الطبية عندما تظهر هذه الأعراض، خاصةً إذا كانت تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية، وقالوا إن التدخل المبكر يلعب دورًا حاسمًا في إدارة الأعراض ومنع تفاقم تلف الأعصاب.

وتشمل الإستراتيجيات المقترحة لتقليل خطر تلف الأعصاب وتعزيز صحة اليدين عمومًا، أخذ فترات راحة منتظمة من استخدام الهاتف، والحفاظ على وضعية صحيحة في أثناء الاستخدام، وممارسة تمارين تمدد وتقوية لليدين والمعصمين.