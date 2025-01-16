وداعاً لـ«الرسائل المزعجة» في «واتساب».. كيف نتخلص منها؟

عند استخدامنا تطبيق “واتساب”، فإنه في كثير من الأحيان، نستقبل رسائل غير مرغوبة ومزعجة، من أرقام مجهولة، تحتوي على نص ضخم أو كود برمجي على شكل رمز تعبيري أو كلام غير مفهوم، وعند النقر عليه سيتسبب في تجمد الهاتف وستضطر للخروج من تطبيق واتساب، فكيف نتخلص من هذه الرسائل؟

وفي هذا السياق، يقول الخبراء، “إن هناك إعدادا في تطبيق واتساب مخصصا لتفادي هذه الرسائل المزعجة، والغرض منه منع كميات كبيرة من الرسائل مجهولة المصدر من الوصول لهاتفك، وهذا الخيار سيمنع الرسائل الضخمة العشوائية والمصممة لتجميد الهاتف”.

وذكر موقع تطبيق “واتساب”، أنه “يمكن حظر أعداد كبيرة من الرسائل غير المعروفة للمساعدة على حماية حسابك وتحسين أداء الجهاز، وأنه في حال تشغيل ميزة “حظر رسائل الحسابات غير المعروفة” فسيحظر واتساب الرسائل الصادرة من حسابات مجهولة في حال تجاوزت حجما كبيرا، ويتوقف حظر الرسائل بعد عودة معدل الرسائل إلى طبيعته”.

وبحسب الموقع، “لتفعيل هذه الميزة يمكن سوى الدخول إلى الإعدادات، واختر الخصوصية ثم خيارات متقدمة وسيظهر خيار “حظر رسائل الحسابات غير المعروفة”، حيث يمكن تفعيله”.

وبحسب صحيفة “ذا صن”: “في حال أردنا إضفاء طبقة أخرى من الأمان فهناك ميزة أخرى وهي “مراجعة إعدادات الخصوصية” ويمكن الوصول إليها من الإعدادات واختيار الخصوصية وستظهر في أعلى الصفحة، حيث يمكن الضغط على “بدء الفحص” وستجد جميع إعدادات الخصوصية في مكان واحد”.

وأوضحت “واتساب”، أن “هذه الميزة تسمح باختيار مستوى الحماية المناسب، وتسمح لك بالوصول إلى خيارات الخصوصية خطوة بخطوة وتساعد في تعزيز أمان الحساب”.

ووفق الشركة، “ستمكن هذه الميزة من اختيار من يمكنه التواصل معنا والتحكم في المعلومات الشخصية”.