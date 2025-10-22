وداعاً لكلمات المرور.. غوغل تعزز أمان «جي ميل» بخيارات مبتكرة

في خطوة جديدة تعكس حرصها على تعزيز تجربة المستخدم وحماية بياناته، أعلنت شركة غوغل عن إطلاق مجموعة من الميزات والأدوات المتطورة التي تهدف إلى تسهيل استعادة حسابات Gmail وتحسين أمانها بشكل جذري، ما يفتح بابًا جديدًا نحو عالم أقل اعتمادًا على كلمات المرور التقليدية وأكثر أمانًا وراحة.

أبرز هذه الميزات هي خاصية “Recovery Contacts” أو “جهات الاتصال للاستعادة”، التي تُمكّن المستخدم من اختيار مجموعة من الأشخاص الموثوقين، سواء من العائلة أو الأصدقاء المقربين، للمساعدة في استعادة حسابه في حال فقدانه الوصول إليه لأي سبب كان، سواء نسيان كلمة المرور أو حدوث اختراق.

وتعتمد هذه الخاصية الذكية على إرسال معلومات استرداد الحساب إلى جهات الاتصال الموثوقة التي اختارها المستخدم، مما يسهل ويُسرّع عملية تأكيد الهوية واسترجاع الحساب عبر الدعم الإلكتروني لغوغل. بهذه الطريقة، يصبح استعادة الحساب أمرًا شخصيًا وآمنًا في الوقت نفسه، بعيدًا عن الطرق التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلاً أو تعاني من تعقيدات.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت غوغل عن ميزة “Sign in with Mobile Number”، التي تُحدث نقلة نوعية في طريقة تسجيل الدخول. من خلال هذه الخاصية، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات Gmail باستخدام رقم الهاتف فقط، دون الحاجة إلى إدخال كلمات مرور معقدة.

وعند إدخال رقم الهاتف المرتبط بحسابات المستخدم، تظهر جميع الحسابات المرتبطة بهذا الرقم، ليختار المستخدم الدخول إليها عبر رمز PIN على الجهاز أو من خلال بصمة الإصبع في حال كان الجهاز يدعم ذلك. وتُعد هذه الميزة ابتكارًا مهمًا يُسهل عملية الدخول ويعزز الأمان عبر الاعتماد على التحقق الحيوي والتقنيات الحديثة.

ولتفعيل هذه الأدوات المبتكرة، يمكن للمستخدمين ببساطة التوجه إلى إعدادات Gmail، ثم اختيار “إدارة حسابات غوغل”، ومن ثم الانتقال إلى “الأمان وتسجيل الدخول”، واختيار “كيفية تسجيل الدخول إلى غوغل”، ثم إدخال رقم الهاتف الشخصي لإعداد الخاصية حسب الرغبة.

وتأتي هذه التحديثات في وقت تشهد فيه الهجمات الإلكترونية تطورًا متزايدًا، حيث تسعى غوغل من خلال هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على كلمات المرور التي تعد الهدف الأول للمخترقين، واستبدالها بوسائل تحقق أكثر ذكاءً وأمانًا، لتصبح الحسابات الرقمية محصنة ضد الاختراقات وتعزيز تجربة الاستخدام بشكل عام.

وأكدت غوغل أن هذه المبادرات جزء من رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل أكثر أمانًا وسلاسة في التعامل مع الحسابات الإلكترونية، في عالم يتجه بقوة نحو الرقمنة والاعتماد الكلي على الخدمات الإلكترونية.