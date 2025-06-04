وداعاً للسرقة.. سامسونغ تقدم ميزات أمان ثورية لـ«هواتفها الذكية»

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز أمان مستخدمي هواتفها الذكية، أعلنت سامسونغ عن إطلاق مجموعة من الميزات الأمنية المتطورة مع تحديث One UI 7، التي تهدف إلى حماية الهواتف وبيانات المستخدمين من السرقة بطرق ذكية ومتقدمة، هذا التحديث الجديد جاء ثمرة تعاون مثمر بين مهندسي سامسونغ ووزارة الداخلية البريطانية، ليكون ردًا قويًا على تزايد معدلات سرقة الأجهزة المحمولة.

ومن أبرز هذه الميزات:

المصادقة البيومترية الذكية في المواقع غير المألوفة: عندما يكتشف الهاتف أنه في مكان جغرافي غير معتاد، يطلب تلقائيًا إثبات هوية المستخدم عبر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، ليمنع استخدام الهاتف من قبل أي شخص آخر.

القفل التلقائي عند انقطاع الشبكة: في حال فقد الهاتف الاتصال بالإنترنت أو الشبكة الخلوية لفترة طويلة، يُغلق الهاتف تلقائيًا ويطلب كلمة المرور لإعادة الفتح، كإجراء أمني ضد احتمالية السرقة.

كشف السرقة باستخدام الذكاء الاصطناعي: تعتمد سامسونغ على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل سلوك الهاتف، واكتشاف أي نشاط غير اعتيادي يشير إلى احتمال سرقة الجهاز، ليقوم النظام بقفل الهاتف وتشفير بياناته تلقائيًا.

ويشمل هذا التحديث مجموعة واسعة من هواتف سامسونغ الرائدة، منها Galaxy S22، S23، S24، S25، بالإضافة إلى أحدث أجهزة Z Flip وZ Fold.